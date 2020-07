Skal du holde fest her til sommer? Har du overvejet catering med lækre burgere?

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du står for at skulle holde fest under åben himmel her til sommer, har du så tænkt over, hvordan du vil brødføde dine gæster?

Findes der noget bedre til en fest end en fedtet burger, som kan nydes både til hovedret, til frokost, eller måske natmad, du kan faktisk helt selv bestemme hvornår du vil have dem leveret, og du kan faktisk helt selv bestemme, hvor mange burgere der skal tages med.

Catering med lækre burgere er en glimrende løsning så du slipper for at svede over maden og sikrer at dine gæster får noget lækkert og velkendt, men alligevel noget de aldrig har smagt før – du kan finde inspiration til lækker mad til festen med catering med lækre burgere.

Det kan være en fest i sig selv at slippe for både at skulle planlægge maden, lave den, rydde op og ikke mindst vaske op, men alt det slipper du for, hvis du får burgere leveret til døren til dit arrangement.

Lad andre stå for maden så du kan være den gode vært

Du har garanteret prøvet det før, at du gerne ville lave 3 retter mad til dine gæster, men når det kom til stykket, så havde du knap tid til at få hilst på alle dine gæster, eller virkelig nå at få slappet af og nydt din egen fest, og på trods af alle dine anstrengelser, så er der altid nogen, der ikke brød sig om maden.

Men du behøver ikke gå ned på kvaliteten og friskheden på den mad, du byder dine gæster, det er nemlig sådan, at catering med lækre burgere foregår på den måde, at maden bliver lavet på stedet, så alt leveres til dig, der pakkes ud og laves frisk mad til dine gæster, og stedet efterlades igen, som de så ud før de kom.

Og du er ikke begrænset af at skulle vælge en bestemt burger eller type, du kan faktisk selv vælge ud fra en del mulige add-ons, så du og gæsterne kan sætte jeres personlige præg på de burgere, der kan blive serveret til arrangementet.

Du kan dybest set få leveret over hele landet, der er blot nogle få kriterier der skal overholdes. For det første skal der bestilles mindst 65 burgere, for det andet er kørsel inden for København inkluderet i prisen. Skal du have leveret mere end 100 km fra København påløber der lidt flere transportudgifter.

Hvis du bestiller catering med lækre burgere, så kommer der også personale med ud, der sørger for at forestå smilende servering af de lækre burgere – og ikke mindst det gode humør.