Skal man købe aktier hos flyselskaberne?

SPONSORERET INDHOLD: Der kan være mange penge at tjene på at købe gode aktier, men det er ikke altid nemt at finde frem til, hvilke aktier, der er de gode aktier. Der er et væld af aktieselskaber på markedet, og det kan gøre det svært at navigere. Et af det mange valg er blandt andet flyselskaber. Men er det klog at købe aktier ved dem?

Af SPONSORERET INDHOLD

Er aktier hos flyselskaber et godt valg?

Der er altid en usikkerhed ved at købe aktier, og der er flere ting, der tyder på, at flyselskaber måske kan støde ind i modstand i de kommende år. Corona krisen ramte de fleste flyselskaber meget hårdt, og det fik kurserne til at dykke enormt meget. Der er dog grund til at tro på, at kurserne vil stige igen løbende, efterhånden som krisen begynder at være bag os, og der kan derfor sagtens være penge at tjene på aktier fra flyselskaber.

Flyindustrien står dog over for en anden forhindring i form at klimaforandringer. Det er ikke til at komme udenom, at de fleste eksperter peger på flyindustrien som en stor synder i klimakrisen, og der er derfor en vis risiko for, at dette kommer til at gå ud over kurserne på aktierne ved flyselskaberne. Der er dog også en chance for, at visse selskaber kommer til at klare sig bedre, og her er der en god grund til at holde øje med de flyselskaber, der sætter miljøet højt på dagsordenen.

Men aktier er det aldrig til at sige noget med sikkerhed, og det gælder også aktier ved flyselskaber. Køb aktier som du selv tror på, men brug også noget tid på at læse anbefalinger og lær om dine muligheder for risikospredning, så de giver dig selv de bedste chancer for at få en god gevinst.

Hvad er en sikker aktie?

Det er svært at sige, at nogle aktier er “sikre”, da der altid er en risiko for at tabe sine penge, når man laver aktieinvesteringer. Man bør derfor aldrig investere flere penge, en man har råd til at tabe. Når det dog er sagt, så er der mange virksomheder, der har en kurs, der har været stabilt stigende over så mange år, at man vil kunne klassificere den som værende sikker – så sikker en aktie nu kan være. Disse aktier har normalt ikke nogen stor stigning i kursen per år, men man har til gengæld en rimelig stor sikkerhed om, at kursen vil blive ved med at stige over de næste mange år, og det er derfor et godt valg, hvis man er forberedt på at være tålmodig.

Det er altid vigtigt at huske på, at der kan ske både interne og eksterne påvirkninger, der går ud over kursen på selv en “sikker” aktie. Det kunne være store kriser eller skandaler i virksomheden, der pludselig kan gå ud over kursen. Det er desuden en god idé at tænke over, den generelle udvikling i den branche, som virksomheden er en del af. Er det en branche, der vil blive ved med at have succes mange år ud i fremtiden?