”Småt er godt!”

Børnene fra Bagsværd Børnehave har udforsket naturen under coronakrisen. Foto: Bagsværd Børnehave

Bagsværd Børnehave på Taxvej 13 i Bagsværd klarede coronakrisen bedre end de fleste andre børneinstitutioner

Af Henrik Hvillum

Der blev tænkt kreativt hos institutionsleder Susanne Snedker, da statsminister Mette Frederiksen lukkede hele landet ned tilbage i marts.

Den første måned blev tilbragt derhjemme, men med tankerne på en åbningsstrategi. Og da daginstitutionerne igen fik grønt lys til at byde børnene velkommen, var hun og medarbejderne allerede velforberedte.

– Børnene går mellem 12 og 14 km. om dagen, hvilket er rigtig meget. De bliver jo ikke ”punket” til det, men de udvikler sig bare, og deres motorik bliver fænnomenal af al den motion. Vi bygger på konstant, fordi de er afsted hver dag, siger Susanne Snedker med slet skjult stolthed i stemmen.

Børnene skal være udenfor

De små institutioner har generelt klaret sig godt under krisen. Det handler om at få børnene gennet udendørs.

Hos Bagsværd Børnehave var der alllerede mange udetimer, men siden genåbningen har både børn og ansatte stort set tilbragt alle ”arbejdstimer” ude i den friske luft.

Det har givet fysisk velvære hos børnene og lavt sygefravær hos de ansatte.

– Det har faktisk været en nem omstilling fra coronalukning til genåbning. Børnene var allerede vant til at være udenfor og f.eks. i skoven, men nu er de det hele tiden. Derudover delte man legepladsen op i to, så institutionen kunne overholde forsamlingsforbuddet, forklarer Christian Svei-gaard, bestyrelsesformand. for Bagsværd Børnehave.

– Der blev lavet to grupper af børn; de store og de små. En legepladsgruppe, og en skovgruppe, som var i Aldershvile hver dag, og når de så kom hjem, delte vi legepladsen op i to dele. Derudover havde vi lavet en ekstra håndvask, som børnene lærte at bruge ofte, supplerer Megan Fussing, bestyrelsesmedlem i børnehaven.

Hjemmearbejdet var gjort

Som alt andet i landet var der ingen aktivitet i den første måned efter coronanedlukningen. Men personalet med Susanne Snedker i spidsen havde gjort deres hjemmearbejde, så man var klar til, at børnene genindtog ”Pippi-huset” på Taxvej 13 i april.

– Den første måned arbejdede jeg hjemme, ligesom alle andre, men i påsken knoklede jeg på fuld tryk for at gøre det hele klar til, at børnene kom tilbage. Alt det, vi ikke nåede i de fire uger, vi var lukket, skulle vi nå at indhente, men fordi vi allerede havde lavet en ”skovgruppe” og en ”legepladsgruppe”, kunne vi være klar til, at børnene kom tilbage, siger Susanne Snedker.

Fokus var således allerede på, at man skulle være udendørs, så smitterisikoen var lavest mulig. Derudover skulle der så holdes afstand til forældre og generelt var man meget fokuseret på, at både børn og forældre skulle overholde retningslinjerne.

– Der er ingen tvivl om, at fordi vi er en lille institution med få børn og få ansatte, og fordi vi var grundigt forberedt, er vi kommet langt lettere igennem lukningen og krisen end mange større institutioner, lyder det samstemmende fra både lederen og forældrebestyrelsen.