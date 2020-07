David Nguyen (med ryggen til) og hans kollegaer fra Team Vici ophævede nærmest tyngdekraften ved Værebro Beboerhus fredag eftermiddag. Foto: Henrik Hvilllum.

Hvis man er ivrig seer til det populære tv-program ”Danmark Har Talent”, kan man måske huske nogle akrobatiske og ualmindelig veltrænede fyre fra Team Vinci, som var med i 2018

Af Henrik Hvillum

Ordet ”vici” betyder smuk styrke på latin, og det var netop både det styrkemæssige og det æstetiske, som gjorde, at de ualmindeligt veltrænede atleter blev en stor succes i det landsdækkende tv-program med deres optræden i calisthenics, som er en afart af cross­fit. Det består af en blanding af akrobatik og gymnastiske øvelser, så den utrænede tilhører nærmest føler, at tyngdekraften bliver ophævet undervejs.

Der var dog stadig tyngdekraft i Værebro fredag eftermiddag, da det lokale beboerhus havde inviteret David Nguyen og to af hans kollegaer fra teamet til opvisning og prøvetræning for de lokale børn og unge. Det skete som en del af Gladsaxe Kommunes sommeraktiviteter, hvor der allerede har været adskillige spændende tiltag i Værebro. Både de indendørs, hvor der altid er tørvejr, og de udendørs, hvor der denne sommer har været tørvejr lejlighedsvis…

– Team Vici er seje, de står skarpt og det plejer at tiltrække opmærksomheden, når de smider trøjen, så vi er glade for, at vi fik mulighed for at få dem her til Værebro, så vores lokale unge kan få øjnene op for calisthenics, siger Mohammed Hamouti fra DAB Social.

Etablerede et træningscenter

Succes’en på landsdækkende tv gjorde, at Team Vici etablerede et regulært træningscenter på Refshaleøen på Amager, hvor medlemmerne underviser i hold- og individuel træning. Selv om man blot ønsker at få en sjov motionstime ud af undervisningen, er der også plads til folk med spaghetti-arme.

– Vi vil gerne besøge såkaldt udsatte områder, fordi vi gerne vil ud med vores budskab om en sund og aktiv livsstil, og en funktionel krop, som bare er godt for alle mennesker at være aktiv. Så i stedet for at spille computer eller lave ballade, så skal man træne og få forbrændt sine kalorier og blive stærk, understreger David Nguyen, inden han og hans bomstærke kollegaer tager fat på at få Værebros nysgerrige unge mennesker og beboerhusets medarbejdere i bedre form på en sjov og effektiv måde.