Søborg Klatreklub vil til tops

Tina Lau Pedersen (forrest), Klaus T.Jensen og Kim Du håber på, at mange vil prøve kræfter med klatring i Søborg Klatre Klub. Foto: Henrik Hvillum.

Har man en indre klatretøs i kroppen, er den nystiftede forening det helt rette sted at indfinde sig

Af Henrik Hvillum

Der var stiftende generalforsamling i Søborg Klatre Klub (SBKK) tilbage i februar, men desværre satte coronatiden en midlertidig stopper for foreningens vækst, men med den gradvise samfundsåbning er man nu klar med åbne arme til at tage imod nye klatre-glade Gladsaxeborgere.

Derfor har man arrangeret en klub-aften d. 13. august fra 17 – 22 hos Bison Boulders på Tobaksvej i Gladsaxe, hvor der både er mulighed for at melde sig ind i foreningen, prøve kræfter med klatringens ædle kunst og endda nyde en grillaften sammen med de øvrige klubmedlemmer.

– Vi vil gerne fremme interessen for klatring, og vi vil gerne have hele familien med, siger bestyrelsesmedlem Tina Lau Pedersen.

Stor interesse for klatring i hele verden

Hele 90% af al klatring er drevet på foreningsbasis, og aktiviteten/sporten er nærmest eksploderet på verdensplan de seneste 5-6 år, og alene i københavnsområdet er der åbnet tre haller indenfor de seneste halvandet år. Derudover skulle en række forskellige klatrediscipliner have været på OL-programmet i Tokyo, hvis ikke coronaen var kommet i vejen.

Det fik entusiasterne i Gladsaxe til at stifte foreningen tilbage i februar, og nu, hvor samfundet igen er åbent, satser man alt på at få så mange medlemmer og aktiviteter som muligt, hvilket som nævnt starter med klubaftenen d. 13. august.

– Vi har ikke sat noget præcist mål, men vi forestiller os da, at der eksempelvis kunne være ca. 100 – 200 deltagere til en medlemsaften. Og hvis vi får skabt og dannet en forening, som vokser sig større, henvender vi os til kommunen med henblik på at kunne få vores eget lokale, siger Klaus T.Jensen, bestyrelsesmedlem i SBKK.