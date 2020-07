Sports College Gladsaxe – ekstra træning for børn i skolealderen

I Gladsaxe Kommune er der stort fokus på at skabe gode rammer for at dyrke sport. Et af de specielle tilbud er det ekstra træningstilbud for udskolingselever på Sports College Gladsaxe, der har eksisteret siden 2006

Af Henrik Hvillum

På Sports College Gladsaxe træner atleterne om morgenen to gange om ugen i sin sportsgren. Efter træning er atleterne klar til undervisning kl. 10 på deres skoler. Det giver således de mest ambitiøse og dygtige atleter i udskolingsalderen mulighed for at træne tirsdag og torsdag morgen 8-9.30.

Der er på forhånd lavet aftaler med skolerne, så eleverne gerne må gå glip af undervisningen og træne i deres sportsgren i stedet for.

Sports College Gladsaxe har et tæt samarbejde med kommunens skoler, der gør det muligt for atleterne at træne to gange om morgenen. Både lærere og forældre støtter op omkring atleterne, så de indhenter den forsømte læring.

– Vi bakker 100% op omkring den ekstra tid på træningsbanen. Hvis man ser bort fra det sportslige får atleterne også venner på tværs af klubber, som har betydet rigtig meget”, siger Jesper Jensen, far til Alexander på håndboldlinjen på Sports College Gladsaxe.

Træning på tværs af sportsgrene

Ud over de ugentlige træningspas mødes alle atleter og trænere et par gange om året til sportspsykologisk oplæg, kostoplæg eller testdage. Her trænes der på tværs af sportsgrene, så atleterne lærer hinanden bedre at kende.

– Vi er stolte af at kunne give de ambitiøse atleter mulighed for ekstra træningstid og at fordybe sig i sin sport her i Gladsaxe Kommune. Mere motion styrker også indlæringsevnen, så det er også en ekstra bonus at atleterne er ekstra friske i hovederne i skolen efter de to træningspas om morgenen, supplerer Magnus Christensen, leder af Sports College Gladsaxe.

Tilbuddet erstatter ikke den almindelige træning i en klub, det er blot et ekstra aktivitet, man kan melde sig til. Det er samtidig en tydelig kontrast til den præstationskultur, hvor alt handler om karakterer.

Her handler det om at give ekstra plads til sin sport og hvor det værdsættes, at man er engageret.