Stort marked i robuste gynger til børn

SPONSORERET INDHOLD: Gynger til børn gør det let for de unge at lege dagen lang på begrænset udendørs plads, og der er stor variation, når det gælder forskellige typer af gynger.

Shop robuste gynger til børn til både inden- og udendørs her, hvis du vil finde den rette gynge til at give børnene sjove oplevelser i susende luft.

Se de mange typer gynger her

Der findes et væld af modeller inden for gynger, der let kan monteret på gyngestativer og evt. skiftes ud med hinanden afhængigt af barnets luner. Børn har det sjovest af alle, der gynger, for markedet for gynger til dem spænder over de ekstra sikre, de fleksibel og de unikt fornøjelige. Her kan nævnes:

• Sansegynger, hvor ”sædet” er et net udspændt i en bred cirkel, barnet kan ligge på.

• Gallerigynger til småbørn, der har samme beskyttende ramme, som du finder ved babystole.

• Bæverhalegynger, der består af et langt, fleksibelt stykke plast, der tilpasser sig efter barnet.

De gammeldags gynger er selvfølgelig ikke forsvundet fra hylderne heller. Står du med børn, der ikke passer i galleri- eller babygynger mere, ville et bedre valg i gynger til børn måske være et helt almindeligt gyngebræt, der ligner dem, de kender fra legepladsen, i stedet for et alternativt design.

Prøv bøje- eller donutgynger til børnene

Som mere kuriøse gynger kan også nævnes bøjegynger og donutgynger, der har form af hhv. en stor plastikbold og så en kompakt donut. De typer er lidt sværere for barnet at balancere på, men giver til gengæld en særlig, susende følelse, når det gynger i høj fast og holder fat om det ene reb, der holder gyngen oppe. Sædet er i øvrigt blødt lidt i stil med en boksebold, så barnet kan sagtens lege i lang tid og over flere dage, uden det bliver nødt til at tage en pause på grund af ondt i rumpetten.