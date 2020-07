Tabte til topholdet

Seejou King og AB var ikke rigtig tæt på at få point i Helsingør. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe tabte 3-1 i Helsingør efter en godkendt indsats

Af Peter Kenworthy

AB kom til Helsingør med to solide liga-sejre i bagagen og minderne om en flot 2-0 sejr over hjemmeholdet i pokalen i august. Bookmakerne gav dog pengene 9 gange igen, hvis akademikerne kunne gentage kunststykket.

Og det var da også Helsingør der lagde bedst fra land og sad på spillet i det første kvarter, hvor AB havde mere end svært ved at få bolden over på modstanderens banehalvdel.

Lige som akademikerne var begyndt at finde rytmen og true hjemmeholdets mål, headede Helsingørs Chris Cortez dog bolden forbi Jonathan Fischer og i kassen efter 26 minutter, på et præcist indlæg fra Dalton Wilkins.

AB satte sig tungt på kampen i resten af halvegen, hvor man både spillede bolden godt rundt, og skabte flere chancer.

Et frispark forbi Kevin Stuhr Ellegaards mål fra Albert Nørager efter 39 minutter, og et hovedstød forbi kassen fra Frederik Ellegaard minuttet efter var dog det tætteste AB kom på en udligning inden pausen.

AB fortsatte de gode takter i anden halvleg, uden for alvor at true Stuhr Ellegaard i Helsingør-målet. En millimeterpræcis aflevering over 30 meter fra Daniel Warmbach til Seejou King, der fandt Emil Mygind i feltet efter 53 minutter, var dog tæt på at udløse et mål, men Helsingør-målmanden reddede AB-angriberens skud.

Og to minutter senere fik Helsingør tilkendt et straffespark som Jeppe Kjær sikkert scorede på til 2-0, og så så det for alvor svært ud for akademikerne. Et ryk til baglinjen i AB’s venstre side, og et godt indlæg fra Kjær som Teddy Bergqvist bare skulle sætte foden på for at score på, med otte minutter igen, gjorde det reelt umuligt.

Akademikerne har dog scoret 13 mål i forårets første 5 kampe, og Patrick Birch Braunes tropper gik heller ikke målløse fra opgøret i Helsingør. Med fire minutter igen fik indskiftede Karim El Haddouchi nemlig endelig sparket bolden i kassen, til glæde for den grønblusede del af de 400 tilskuere, til slutresultat 3-1.

Helsingør sikrede dermed tre vigtige point i kampen om at rykke op i 1. division, hvor holdet beholdt sin førsteplads, mens AB rykkede tre pladser ned af tabellen til en 7. plads.