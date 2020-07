Tak for opmærksomheden

Serdal Benli (SF) og Kristian Niebuhr (DF) har de seneste uger haft personlige angreb mod mig i GB. Jeg har ikke behov for at reagere med tilsvarende personlige angreb.

Af Henrik Bach Mortensen

Henrik Bach Mortensen, byrådsmedlem, Venstre

Serdal Benli (SF) og Kristian Niebuhr (DF) har de seneste uger haft personlige angreb mod mig i GB. Jeg har ikke behov for at reagere med tilsvarende personlige angreb. Der er nemlig rigeligt at kritisere uden, at man behøver at tage fat på d’herrers personlige habitus – deres politik er rigeligt!

De to har ret i, at der er mange sager, hvor Venstre har været i klart mindretal i Byrådet. Men for Venstre er det ikke noget mål i sig selv at være del af borgmesterens flertal. Venstre vil på en række punkter noget helt andet end bla. ”AOF-koalitionen”.

Vi ønsker at Gladsaxe skal være en grøn kommune uden fortsat boligmæssig fortætning. Gladsaxe skal være en forstad og ikke en del af den tæt bebyggede hovedstad.

Venstre ønsker, at vores ældre medborgere selv skal træffe deres madvalg. Deres menu skal ikke lægges fast i en Gladsaxestrategi, der er fjernt fra de ældres spisebord.

Venstre ønsker, at vi bevarer de små institutioner, som er gode til at komme børnenes behov i møde.

Venstre ønsker en levende lokalpolitisk debat. Byrådets diskussioner skal ikke ske i et lukket rum skjult for borgerne. Derfor afviser vi kritikken, når Kristian Niebuhr skælder ud over, at Venstre taler med pressen om Gladsaxes forhold, og vi er overraskede, når SF kritiserer, at Venstre kontakter Gladsaxes plejehjem om ældrepolitikken.

Venstre vil et andet Gladsaxe end SF og DF.