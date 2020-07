Tre nye insekter fundet i Gladsaxe

Villa Hottentotta er en humleflue, og den er en af de tre nye arter, som er fundet i Gladsaxes natur. Foto: Presse

Tre nye smukke, ret usædvanlige insekter er netop fundet af biologer i Gladsaxe

Af Henrik Hvillum

Hvepselignede sommerfugl Snyltehveps-glassværmer, Humlefluen Villa hottentotta og den grønne Våbenflue Oxycera trilineata. Alle disse tre insekter er fundet i grønne områder, som er ’vilde med vilje’

– Det er en helt utrolig glædelig opdagelse og et første tegn på, at vi er ved at skabe en øget biodiversitet og bedre levesteder for planter og insekter i Gladsaxe som en del af vores indsats ’Vild Med Vilje’. Alle tre insekter er ret usædvanlige arter, som ikke tidligere er registreret i Gladsaxe, så vi er selvsagt meget begejstrede, siger naturmedarbejder Anders Adams i en pressemeddelelse.

Den hvepselignende sommerfugl Snyltehveps-glassværmeren Bembecia ichneumoniformiser er fundet i Kong Hans Have. Den har gennemsigtige vinger og har ’klædt sig ud som en hveps’, for at skræmme rovdyr og dermed undgå at blive spist. I Kong Hans Have er der også fundet en pudsig pelset humleflue Villa hottentotta, der i sit udseende lever op til sit navn. Endelig er der i Høje Gladsaxe Park fundet en flot grøn våbenflue Oxycera trilineata, der har to spidse pigge på ryggen.

Nye arter fundet i ’Vildt Med Vilje’-områder

– Vi har netop her i foråret lanceret ti offentlige arealer, som vi lader udvikle sig. Vild Med Vilje er et nyt mindset, der handler om, at vores grønne områder skal tænkes på en ny måde, hvor vi skaber gode levesteder for dyr og planter, samtidig med at man som borger får en mere mangfoldig og rig naturoplevelse. Ved at ændre driften og fx kun klippe vegetationen 1-2 gange om året, får arealerne lov til at blomstre og vokse mere vildt. Det er til gavn for en masse dyr, blandt andet de tre insekter, der nu kvitterer for indsatsen, siger naturmedarbejder Anders Adams.

De ti grønne områder, der helt eller delvist skal vokse vildt, er Kong Hans Have, Høje Gladsaxe Park, Rådhusparken, Wergelandsparken, Søborg Park Allé, to områder ved Aldershvile Slotspark, Søborg Torv, Bagsværd Søpark og Bagsværd Vej ud for Møllegården.

På de ti Vild Med Vilje områder i Gladsaxe bliver der registreret planter og insekter, så udviklingen i biodiversitet kan dokumenteres og det var netop ved en sådan registrering, at man fandt de tre nye insekter, som ikke tidligere er set i Gladsaxe.

Ved at blive Vild Med Vilje gør Gladsaxe en indsats for at leve op til verdensmål 15 Stop tab af biodiversitet, og mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Gladsaxes indsats løber efter planen over fem år fra 2020-2024, hvor der hvert år inddrages nye områder til Vild Med Vilje.

Læs mere på www.vildmedvilje.dk/gladsaxe