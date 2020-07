Tre områder hvor mange kan spare penge

SPONSORERET INDHOLD: Når det kommer til at holde en sund økonomi kørende, er der mange råd derude, og de virker alle til en vis grad. Men alt i handler det om at finde en måde som passer til dig, og derfor skal alle råd være vejledende når det kommer til din økonomi. Det betyder ikke, at du ikke skal søge rådene og spørge om hjælp, hvis du er tvivl, men brug din sunde fornuft. Nedenfor vil du kunne læse om tre områder hvor man ofte vil kunne spare penge, hvis man virkelig kiggede godt efter.

Tandlæge, frisør, kiropraktor med videre

Når det kommer til at obligatoriske tjek som tandlægebesøg og frisørture er der penge at spare, selvom mange ikke tror det. En tandlæge i københavn er en dyr fornøjelse, men man kan ofte finde en tandlæge som giver lidt billigere priser eller har et loyalitetssystem, som gør at du over tid vil kunne spare nogle penge – det gælder om at finde disse tandlæger.

Det samme gælder frisører. Frisører er sværere, fordi man ofte går til en frisør ud fra kvalitets, men bestemt også fordi at man kender frisøren. Dette gør at man ofte betaler lidt for meget i forhold til sin klipning. Der er mange billige frisører derude, og det betyder ikke at kvaliteten af klipningen falder, tager man en billigere frisør.

Streamingtjenester – både til musik og film

Dette er en fælde som rigtig mange falder ned i. Streaming bliver mere og mere populært, og det er muligt at finde stort set alt indhold på internettet. Det er dog dyrt, hvis man skal have abonnement til alle streamingstjenester, samtidig med at man også har Spotify Premium.

Det er rart at kunne skifte sange og vælge specifikt hvad man gerne vil høre og slippe for reklamer, men ofte kan man spare mange penge ved at tage et normalt spotify abonnement. Samtidig kan man ved sit bibliotekskort online streame film, og biblioteket har mange kvalitetsfilm inde på filmstriben.

Indkøb

Når det kommer til at handle ind, er der mange der går i den klassiske fælde og handler ind hver dag eller hver anden dag. Tricket er faktisk at handle ind så lidt som muligt, og handle specifikt på de ting, som man mangler og står på listen. Jo flere gange du er i supermarkedet, desto større chance er der for at man laver et impulskøb.