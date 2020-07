De store smil var fremme, da Gladsaxegarden fik overrakt en check på 30.300 kroner af Meny-købmand Per Mikkelsen. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Garden får stor donation efter aflyste arrangementer

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Garden har været igennem lidt af hvert, siden garden blev stiftet som Gladsaxe Pigegarde for lige over halvtreds år siden.

I en tid med X-Factor, MGP og iPads har både medlemstal og det kommunale tilskud taget et dyk. Samtidig har coronakrisen gjort, at garden har mistet mange tusinder kroner, blandt andet fordi tre arrangementer de skulle have spillet er blevet aflyst.

Meny Søborg har derfor valgt at donere 30.300 kroner til Gladsaxe garden, som blev overrakt ved butikken 1. juli. Pengene blev overrakt i butikken onsdag, hvor garden også spillede en lille koncert med blandt andet Hør den lille stær og When Johnny comes marching home.

– Det er gået godt for Meny under corona, og så ville jeg også gerne støtte en lokal forening som har tabt under krisen. For Gladsaxe Garden er så lokalt forankret som det kan blive, og et klenodie i Gladsaxe. Og jeg synes ikke at de skulle risikere at gå under, fortæller Meny-købmand, Per Mikkelsen.

Og det er formanden for Gladsaxe Garden, Helle Glottrup, meget lykkelig for, fortæller hun til Gladsaxe Bladet.

– Ord kan ikke beskrive vores glæde. Vi er overlykkelige, og det er simpelt hen så flot. Vores taknemmelighed kender ingen grænser, fortæller hun.

Pengene har nemlig blandt andet sikret at Gladsaxe Garden kan komme på ture og til arrangementer.

– Det er en gulerod at have noget at spille frem til. Og det er en vigtig social ting at være en del af de landsdækkende konkurrencer, pointerer Helle Glottrup.

pk