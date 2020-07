Ufaglærte job forsvinder

Den samlede beskæftigelse er i dag mere end en kvart million højere end i 1990. Samtidig er antallet af ufaglærte job faldet med mere end 400.000

Af Redaktionen, redigeret

Ifølge en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, er tabet af ufaglærte job i Danmark især sket i krisetider.

I analysen konkluderer AE blandt andet at den ufaglærte er mere følsom over for konjunkturudsving end den samlede beskæftigelse, at der er ekstra tilbagegang for ufaglærte job under kriser som finanskrisen, og at krisetiders tabte ufaglærte job ikke genvindes i opgangstider.

Antallet af ufaglærte job er i gennemsnit faldet med 2,7 procent årligt siden 1990. Til sammenligning er resten af beskæftigelsen gennemsnitligt steget med 0,35 procent hvert år i samme periode.