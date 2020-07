Foto: Peter Kenworthy

Klimaforandringer vil påvirke alt fra artsdiversitet til det nye hus

Af Peter Kenworthy

– Med aftalen i dag går Danmark igen forrest med den grønne omstilling, og samtidig baner vi vejen for en grøn genopretning af økonomien med nogle af de største langsigtede infrastrukturinvesteringer nogensinde, sagde klimaminister Dan Jørgensen (A) om sidste måneds nye, brede klimaaftale.

Men efterfølgende gav et flertal i Folketinget en næse til klimaministeren for klima-nøl. Og så har danskerne altså også et af de største klimaaftryk i verden per indbygger, så det er et højt niveau vi skal omstille os fra.

Det er tydeligt at vejret i Gladsaxe og Danmark som helhed er blevet vådere og varmere, og at vi får flere skybrud, mere ekstremvejr og højere temperaturer, i takt med at klimaet forandrer sig, viser de seneste klimatal fra DMI.

Denne tendens får blandt andet 8 ud af 10 danske boligejere til at tænke over, hvordan klimaforandringerne vil påvirke deres nye hus, fordi de blandt andet er usikre på udsigten til skader, viser ny befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion på vegne af Codan.

Og det er ikke de eneste forandringer, man skal forholde sig til.

Der er blevet målt 38 grader i Verkhoyansk i Sibirien. Sydpolen opvarmes tre gange hurtigere end jordens gennemsnit. Nordeuropa risikerer temperaturer over 40 grader i dette århundrede. Massevis af arter er på vej mod udryddelse. Og flere prominente klimaforskere vurderer at vi måske allerede er ved at tabe klimakampen.