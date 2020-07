”Vi hører til i toppen”

Glade unge ansigter efter en scoring - sådan har man ofte set AB i denne sæson. Foto: Kaj Bonne

AB’s cheftræner Patrick Birch Baune er fortrøstningsfuld forud for den kommende sæson, hvor han forventer, at klubben kan blande sig i topstriden i landets tredjebedste række

Af Henrik Hvillum

AB gjorde det acceptabelt i de seks kampe, der blev spillet efter coronapausen: To sejre, tre uafgjorte og blot et enkelt nederlag blev det til i det forkortede oprykningsslutspil.

Det rakte til en syvendeplads blandt de 12 hold, og det er Patrick Birch Baune godt tilfreds med.

– Vi nåede kun at træne tre gange inden den første kamp mod Brønshøj, og det var selvfølgelig ikke optimalt efter flere måneders kamppause. Men spillerne viste, at de besidder gode offensive kvaliteter, fastslår cheftræneren.

Anderledes bekymrende ser det ud i defensiven, og her viste førnævnte Brønshøj-kamp ligeledes, at der er plads til forbedring efter en kamp, som sluttede med de usædvanlige cifre 4-4.

– Vi er en klub, som satser meget på unge spillere, og vi bruger mange penge på vores ungdomsarbejde. Jeg vil gerne bruge unge spillere af egen avl på førsteholdet, for min indstilling er, at hvis man er god nok, er man også gammel nok. Men unge spillere er ofte svingende i deres niveau, og det så man for eksempel i kampen mod Brønshøj, siger Patrick Birch Baune.

Forstærkninger ønskes

Derfor håber han på, at man kan finde et par forstærkninger eller tre forud for den nye sæson. Både i den føromtalte Brønshøj-kamp og generelt har det været AB’s problem, at man har lukket for mange mål ind, også selv om man selv har skabt mange chancer.

Nu er fokus så på den nye sæson, hvor AB er garanteret en plads i 2.divisions østkreds, hvilket betyder, at man slipper for de lange rejser til udekampe i eksempelvis Nordjylland.

– Lige nu ser det ud til, at det udelukkende er østhold, som rykker ud af NordicBet-ligaen (1.division – red.), og så ved vi jo ikke, hvilke hold vi kommer til at møde i næste sæson. Men jeg synes, vi bør blande os i oprykningskampen, selv om vi bestemt ikke er favoritter til at rykke op. Der er andre klubber, som har et langt større budget end os, og som derfor kan tiltrække flere erfarne spillere, mener AB-træneren.

I skrivende stund er nedrykningen fra den næstbedste række endnu ikke afgjort, og derfor kendes sammensætningen af næste sæsons østkreds i 2.division heller ikke. Dette afgøres ved lodtrækning i starten af august. Herefter sammensættes programmet for den kommende sæson.