To sejre, en uafgjort og to nederlag til Gladsaxes fodbold-seriehold i weekenden

Af Peter Kenworthy

VB 1968 og Ercan Demirbas fortsatte de gode takter fra sæsonens første to kampe, med 2-2 i Stenløse – begge mål scoret af den farlige angriber. Holdet indtager nu 4. pladsen i Sjællandsseriens pulje 1. Gladsaxe Hero fik sæsonens anden sejr i serie 1, da man slog Værløse med 2-1 på Gladsaxe Stadion. Og Bagsværd BK tævede Vejby/Tisvilde med hele 5-0, efter at have scoret tre mål i de første 20 minutter, og fører serie 2, pulje 1.

Til gengæld FC Bella ikke kunne følge op på de gode takter fra holdets to første kampe i, og tabte med 2-0 til Ølstykke, hjemme på Mørkhøj Skole. Holdet rykkede dermed ned på en 4. plads i Kvindesjællandsserien. Og Søborg FC fik en regulær røvfuld, med hele 8-0, ude mod Herlev IF, og danner bagtrop i serie 4, pulje 4.