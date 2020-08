Åben Café åbner igen

Nu kan man igen få en snak med de frivillige i Åben Café om kræftrelaterede emner

Af Redaktionen, redigeret

Åben Café åbner selvfølgelig i henhold til corona-retningslinjerne. I første omgang betyder det, at caféen flytter fra lokale 1 til det større lokale 2 – i underetagen af Gladsaxe Hovedbibliotek.

Åben Café er en samtale-cafe under Kræftens Bekæmpelse for kræftramte, pårørende eller efterladte, og tidligere kræftpatienter. Her kan man at tale om kræftrelaterede emner og alt muligt andet.

– Jeg er ikke i tvivl om, at det har været svært for vores brugere ikke at kunne få den ugentlige snak i caféen, som de har været vant til, fortæller Torben, der er en af de fem frivillige, der driver caféen.

– Vi er klar over, at nogle af vores besøgende kan være i risikogruppen, men vi overholder de regler, som alle kender. Vi har håndsprit og undlader selvfølgelig at give hånd, når folk ankommer, tilføjer han.

De frivillige opfordrer dog til, at man ikke møder op i caféen, hvis man har hoste eller føler sig sløj.

Åben Café afholdes hver mandag på Gladsaxe Hovedbibliotek klokken 16-17.30 i lokale 2. Caféen er for alle kræftramte, tidligere kræftpatienter, pårørende og efterladte.