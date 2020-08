Alternativ sommerlejr i Gladsaxe Karate Klub

Der blev gået til den på de udendørs arealer. Foto: Privat

Selvom det danske samfund stadig er påvirket af coronasituationen, kan man stadig dyrke karate med al respekt for og overholdelse af de gældende retningslinier for udøvelse af idræt og kampsport

Af Henrik Hvillum

Dette blev også tilfældet denne sommer, hvor Gladsaxe Karate Klub´s sædvanlige sommerlejrlokation i Kalundborg til lejligheden var udskiftet med velegnede udendørsarealer i lokalområdet i Gladsaxe.

Så med de nødvendige forholdsregler vedr. hygiejne og overholdelse af afstand blev det muligt også her i 2020 at afvikle en træningslejr over 5 dage for 85 af klubbens medlemmer.

Udover 3 daglige karatetræningspas blev der også tid til hyggeligt socialt samvær og frokost i 3 opstillede telte. Fodbold og kast med frisbee var med til at holde musklerne varme mellem træningspassene.

Der blev afholdt en større graduering på sommerlejren og 30 af deltagerne kunne vende glade hjem med en ny farve på bæltet.

Bestyrelsesmedlem i klubben Anton D. Andersen skal i denne sammenhæng have en speciel lykønskning, da han af chefinstruktør Jan Christoffersen ved en højtidelighed fik overrakt det sorte bælte 1. dan.

Selvom rammerne i år var noget anderledes end de plejer, kan Gladsaxe Karate Klub se tilbage på en rigtig god sommerlejr 2020.

Gladsaxe Karate Klub retter samtidig en stor tak til Gladsaxe Gymnasium for lån af græsarealerne.