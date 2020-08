Behøver ikke vibrationsdæmpning

Jacob Steen Møller, Wergelands Alle 15, Campusdirektør på DTU

I Gladsaxebladet den 5. august skriver folketingskandidat fra de konservative Henrik Sørensen, at der investeres millioner i at mindske vibrationerne fra letbanen på strækningen gennem DTU, og at det samme kunne man gøre i Gladsaxe.

Vibrationsdæmpningen ved DTU betales af DTU af hensyn til de ekstremt følsomme instrumenter, som findes i forskningslaboratorierne på universitetet. Det er helt unødvendigt at dæmpe på sammen måde i Gladsaxe.