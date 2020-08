Bibliografen er stadig et kulturhus

Bibliografens leder, Maiken Ellegaard Madsen (tv), viste rundt og fortalte om filmfremvisning og kulturtilbud, da Bibliografens fyldte 10 år i februar. I de ti år som Bibliografen har eksisteret, har der været over to millioner besøgende. Foto: Kaj Bonne.

Formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og kulturministeren slår fast: biografer som Bibliografen er kultur

Af Peter Kenworthy

Bibliografen åbnede for ti år siden med poetry slam, foredrag om samfundets ”Guccificering”, og forpremiere på filmperler som Clint Eastwoods ”Invictus” og den danske komedie ”parterapi”. Som et sted hvor film og litteratur var samlet under samme tag.

Bibliografen er vært for alt fra filmworkshops og fællessang til litteraturdebat og teater, og på kommunens hjemmeside beskrives Bibliografen som ”et helt særligt kulturhus”.

Så det burde være overflødigt at konstatere at det er at betragte som et kulturhus og en del af Gladsaxes kulturliv.

Ifølge flere medier fik biograferne, under digitale forhandlinger om en økonomisk sommerpakke med kulturminister Joy Mogensen (A) i starten af juli, dog tilsyneladende besked om at de ikke var en del af kulturen, men var at sammenligne med fitnessindustrien. Zoologiske haver og idrætsforeninger blev en del af pakken, men ikke biograferne.

Kulturministeriet fortalte desuden kortfattet til Gladsaxe Bladet over telefonen i starten af sidste uge, at biograferne er at betragte som kommercielle virksomheder, og at de derfor hører til i Erhvervsministeriet.

Film, håndboldhaller og teatre

Kulturminister Joy Mogensen fortalte i april til musikmagasinet Gaffa, at hendes yndlingsalbum var Absolute Music 2, samt at hendes vildeste koncertoplevelse var at se Puccinis ”La Boheme”. I juli udtalte hun til DR2’s Deadline, at ”der er lige så meget kultur i en håndboldhal som i et teater”.

På Kulturministeriets hjemmeside kan man desuden læse, at ”Kulturministeriet varetager den overordnede styring af den danske filmpolitik … gennem Det Danske Filminstitut, der har til opgave at fremme filmkunst og filmkultur i Danmark”.

Og i kulturkanonen fra 2006, der var tænkt som en introduktion til den danske kulturarv, og som blev indført af daværende kulturminister, Brian Mikkelsen (C), er der ni film og serier med – blandt andre Matador, Pelle Erobreren og Festen.

Men hvis håndboldhaller ifølge kulturministeren er kultur, og film, ifølge Kulturministeriet, er kunst og kultur, så er biografer vel også kultur?

Både business og bred-kultur

Ifølge formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune, Katrine Skov, er biograferne netop både kultur og business.

– De danske biografer er oftest private, kommercielle virksomheder, nogle endda meget store forretningsimperier. Men biografer leverer også kultur og kulturelle tilbud, og nogle biografer kombinerer film med foredrag, samfundsaktuelle debatter og laver arrangementer for særlige målgrupper som skoler og seniorklubber, fortæller Katrine Skov.

Bibliografen er, som et kommunalt støttet kulturhus med både biograf og bibliotek, et godt eksempel på dette, mener hun.

– For mig giver det ikke mening at sammenligne biografer med dyreparker og idrætsforeninger og rangere biograf og film kulturelt lavere. De danske biografer solgte 13,2 millioner billetter sidste år, så det er kultur, der når bredt ud, tilføjer Katrine Skov.

Kulturminister Joy Mogensen bekræftede da også senere på ugen, at biograferne skam også er kultur, efter at Gladsaxe Bladet igen havde henvendt sig til Kulturministeriet.

– Selvfølgelig er biografer også kultur. De er i høj grad vigtige distributører af danske såvel som udenlandske film. Lige nu handler det om, at vi er i gang med at afklare biografernes situation i efteråret. Første skridt på vejen – også for biograferne – er Folketingets partier, der drøfter, på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvordan vi går videre med genåbningen af Danmark, fortæller Joy Mogensen til Gladsaxe Bladet.