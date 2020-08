Blomster og strand

Foto: Privat.

Blomsterhandler i Bagsværd er med til at gøre bydelen levende - blandt andet med bystrand

Af Redaktionen, redigeret

Maria Vivi Petersen er blomsterhandler i Bagsværd. Men hun er andet og mere end det. Maria har nemlig gang i en masse forskellige initiativer, som kan trække folk ned på gaden og ud og handle – både i hendes egen Butik Pryd og byens andre forretninger.

– Her i sommer er jeg med til at lave en bystrand på År 2000-pladsen. Kommunen har sat borde og stole op, og så etablerer vi nogle kæmpe sandkasser. På den måde får vi et hyggeligt byrum, som kan trække byens borgere til, og så kan de nyde en latte eller en is sammen med børnene, fortæller Maria Vivi Petersen.

– I min egen butik har jeg planer om at lave en workshop ude på gaden. Så giver jeg folk nogle få blomster og grundteknikkerne til at binde en krans til håret. Det er i det hele taget vigtigt for mig at vise, at jeg sætter pris på mine kunder. Jeg ville jo ikke være her, hvis de ikke handlede hos mig. Det er rigtigt nok, at vi siger, at kunderne skal sætte pris på deres by, men det gælder jo også den anden vej rundt, forklarer Maria.

Løfter i flok

Maria Vivi Petersen er også aktiv i Køb Lokalt-kampagnen.

– Det er fint med de landsdækkende Køb Lokalt-annoncer, men det er også vigtigt med et personligt præg, så jeg laver også ting til Gladsaxe Bladet, vores lokalavis, der kommer ud i Bagsværd og Søborg. Og så er jeg i med handelsforeningen, beretter Maria og fortsætter:

– Mange af os har travlt med vores egne butikker og familier. Så skal man losse sig selv i måsen for at komme i gang, men det er blevet rigtig godt. Vi er mange handlende, der er med, og en del af os bor jo også her i byen, så det betyder jo også noget for os selv privat, at vi har et spændende område, slutter Maria Vivi Petersen af.