3.000 almene boliger i Gladsaxe får et løft

Af Peter Kenworthy

Lejerne i næsten 30.000 almene lejligheder og rækkehuse i Hovedstadsområdet kan se frem til at få deres bolig renoveret inden for få år. Det viser en opgørelse, som Dansk Byggeri har lavet på baggrund af tal fra Landsbyggefonden. 3.101 af disse boliger ligger i Gladsaxe Kommune.

Projekterne bliver sat i gang efter at Folketinget vedtog en boligaftale, som blandt andet betyder, at Landsbyggefonden nu kan sætte planlagte renoveringsprojekter for over 18 milliarder kroner over hele landet i gang. Der er tale om penge, som lejerne i de almene boliger selv har sparet op.