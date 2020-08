Brand på Bagsværd Skole

Foto: Kaj Bonne

Ingen er kommet til skade

Af Peter Kenworthy

Politiet advarede ved middagstid fredag om en kraftig røgudvikling og sort røg fra Bagsværd Skole, og opfordrede til at man søgte væk hvis man var i området. Branden var startet en halv times tid tidligere.

Da Gladsaxe Bladet nåede frem, var der stadig flammer på taget, hvorfra en tyk, grå røg steg op. Adskillige brandbiler, og et væld af brandmænd fra Beredskab Øst var i gang med slukningsarbejdet.

Brandvæsenet havde dog svært ved at få ilden under kontrol, og flere brandmænd måtte op på taget med røgmasker, brandslanger og fuldt udstyr, for at forsøge at få bugt med flammerne.

Ifølge øjenvidner, som Gladsaxe Bladet talte med, var der tale om en brand der startede under solcellerne på boldhallens tag. En del forældre var kørt hen til skolen for at sikre sig, at deres børn var okay.

– Det så voldsomt ud, og nogen af børnene var rystede og græd, men alle kom ud i god behold, fortalte en forælder.

Ifølge skoleleder på Bagsværd Skole, Carsten Bott, var der dog hele tiden styr på situationen.

– Vi reagerede rigtig hurtigt, og ingen børn har været udsat for noget der kan minde om risiko, fortalte han til Gladsaxe Bladet.