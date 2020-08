På Søborg Torv kunne man få en øl i heden, en snak og et godt tilbud på auktion hos Lions, i anledning af genbrugsbutikkens 25 års jubilæum. Klubben håber også at der bydes ind på Lions-millionen. Foto: Kaj Bonne.

Lions ser frem til slutspurt i forhold til Lions-millionen

Af Redaktionen, redigeret

– Vi glæder os til at få ansøgere, så vi får meget at vælge imellem. Men vi har ikke modtaget nogen endnu, hvilket kan undre, fortæller projektansvarlig for Lions-millionen i Gladsaxe, Lis Napstjert.

Sidste år modtog man dog også ansøgningerne kort før fristen, tilføjer hun.

Fristen i år er 8. september. Lions Gladsaxe Millionen skal ifølge Lions Gladsaxe fremme projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art lokalt. Læs mere på gladsaxe.lions.dk