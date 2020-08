Coronarengøring

Gladsaxe lever, ligesom mange andre kommuner, ikke op til Folketingets krav om grundig rengøring efter corona-nedlukning, siger Ældre Sagen

Af Peter Kenworthy

– Da COVID-19 lukkede Danmark ned, betød det også stop for praktisk hjemmehjælp i over halvdelen af kommunerne … Men kun cirka halvdelen af de kommuner, der havde sløjfet rengøringen, har tilbudt grundig rengøring, da de startede hjælpen op igen, skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.

Blandt disse kommuner er, ifølge en rundringning til kommunernes embedsmænd der er ansvarlige for ældreplejen, som Ældre Sagen har foretaget, Gladsaxe Kommune.

Folketinget vedtog i maj en hjælpepakke til ældreområdet, der blandt andet indeholdt krav til kommunerne om grundig rengøring fra de kommuner, der stoppede rengøringshjælpen under nedlukningen.

Den praktiske hjælp til rengøring i Gladsaxe Kommune har været suspenderet i begrænset omfang fra slutningen af marts, og siden maj har borgerne modtaget hjælp på det normale niveau igen, forklarer chef for Sundhed og Rehabilitering, Herle Klifoth, på Gladsaxe Bladets spørgsmål om hvorfor kommunen – ifølge Ældre Sagen – ikke lever op til Folketingets krav

– Herefter modtog vi kun enkelte henvendelser om behov for ekstra rengøring. Vi har i juli måned kontaktet de borgere, hvor hjælpen var suspenderet i den korte periode, med tilbuddet om ekstra rengøring. Det sættes nu i gang for dem, som har takket ja, tilføjer hun.