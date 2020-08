Dødsulykke på motorvejen

33-årig kvinde død efter ulykke på Motorring 3 nær Buddinge

Af Peter Kenworthy

Mandag morgen blev Motorring 3 spærret i begge retning efter et trafikuheld ved frakørsel 19 nær Buddinge.

En lastbil var, ifølge politiet, kørt ind i autoværnet, hvorefter betonelementer var fløjet igennem luften og havde ramt flere biler, herunder en 33-årig kvindes bil. Kvinden døde på hospitalet mandag aften, oplyser Ritzau.

Ifølge Københavns Vestegns Politi er seks bilister sigtet for at anvende mobiltelefon under kørslen for at filme på stedet. De står hver til et klip i kørekortet og 1500 kroner i bøde.

– Vi opfordrer til, at man som bilist holder opmærksomheden rettet mod sin egen kørsel frem for mobilkameraet, tilføjer politiet.