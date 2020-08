Drømmen om Europæisk fodbold bristede

Gladsaxe-Hero tabte på straffe i pokalen

Af Redaktionen, redigeret

Det var så tæt på, og alligevel lykkedes det ikke for Gladsaxe-Hero at spille sig videre i pokalturneringen hjemme mod Allerød i sidste uge.

Hero havde ellers bragt sig foran efter en lille time, på et hovedstød af Kristijan ’Kiki’ Koropanov, men med ti minutter igen udlignede Allerøds Mads Rem.

Og da der ikke blev scoret yderligere, hverken i den ordinære spilletid eller i forlænget spilletid, skulle kampen afgøres på straffe. Og her trak udeholdet det længste strå, efter det sjette spark.

Bestyrelsesformand i Gladsaxe-Hero, Per Sundberg, ærgrede sig over nederlaget, men var glad for indsatsen.

– Vi får et pragtmål til 1-0 på et fantastisk kontrastød, og 10 minutter før tid får de udlignet. Men det var en fantastisk fodboldkamp med et højt tempo, hvor vores drenge kæmpede til det sidste. Vi havde en drøm om Europa, men den bristede, udtaler Per Sundberg til Gladsaxe Bladet.

pk