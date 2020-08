Dyrt i Danmark

Man skal huske at putte lidt i sparegrisen, når man bor i Danmark og Gladsaxe. Foto: Colourbox.

Danmark og danske byer ligger højt på listen over dyre lande og byer. Gladsaxe er landets sjette-dyreste kommune

Af Peter Kenworthy

Danmark er det femtedyreste land at bo i, ifølge en årlig rapport fra Ceoworld Magazine, hvor Schweiz og Norge topper listen. Rapporten tager tallene fra adskillige studier og forbrugerindeks, med tal for eksempelvis leveomkostninger, huspriser og –leje, samt taxi-, mad-, transport- og restaurantpriser.

Danmark ligger nummer 10 på Big Mac-indekset for 2020, som Schweiz og Norge topper. Indekset laves af The Economist, og bruges til at sammenligne leveomkostninger landene imellem.

Og ifølge Numbeos årlige Cost Of Living-indeks, ligger København som nummer 21 i rækken af verdens dyreste byer, fem pladser efter Aalborg. Fem schweiziske byer topper listen.

Gladsaxe sjettedyrest

Hvad kommunerne angår, er Gladsaxe, ifølge en rapport fra Akutbolig fra sidste år, Danmarks sjettedyreste kommune i forhold til kvadratmeterpriser på lejeboliger, efter Frederiksberg, Gentofte, København, Tårnby og Lyngby-Taarbæk.

Og ifølge en analyse fra sidste år, lavet af Realkredit Danmark, er indkomstkravet for en familie for et parcelhus på 140 kvadratmeter i Gladsaxe 961.938 kroner – sjette-højst i Danmark. I Frederiksberg Kommune er det 1,5 millioner, i Gentofte 1,2 millioner, og i Tønder lidt over 600.000 kroner.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik, var Gladsaxe med lidt over 300.000 nummer 18 på listen over gennemsnitlig A-indkomst i 2018. Gentofte toppede listen.

Tre ud af de fire kommuner med et bruttonationalproduktet (værdien af produktionen) per indbygger på mere end det dobbelte af landsniveauet ligger i hovedstadsområdet, nemlig Ballerup, Glostrup og Gladsaxe, skriver Danmarks Statistik i en analyse fra oktober. Desuden var Gladsaxe en af tre kommuner med den højeste vækst.