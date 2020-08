42 procent af landets idrætsforeninger har tilbud som man kan deltage i som familie

Af Redaktionen, redigeret

En undersøgelse af 2.550 foreninger under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI viser, at 42 procent af foreningerne har stået for eller medvirket til aktiviteter med familieidræt i løbet af det seneste år.

– For travle børnefamilier kan kalendergymnastik blive den eneste idræt, der er tid til i en presset hverdag. Derfor er det helt oplagt, at foreningerne tænker i, hvordan vi kan kombinere forskellige formål, så tid med familien også bliver til aktiv tid. Det giver en ny og anderledes måde at være sammen på som familie, siger Maja Holm, der er adfærdskonsulent i Bevæg dig for livet – et samarbejde mellem DGI, DIF, Nordea-fonden og TrygFonden.

– Samtidig er det oplagt at invitere de voksne med ud på banen, når de små skal dyrke idræt, i stedet for at de bliver parkeret på tilskuerpladserne eller i cafeteriet, tilføjer hun.