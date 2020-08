22. august kl. 15 inviterer Søborgmagle Kirke til den første af fire koncerter i anledning af Beethovens 250 år

Af Redaktionen, redigeret

Disse koncerter var oprindelig tænkt til at skulle spilles hen over hele kalenderåret – men på grund af Covid-19 falder de nu relativ tæt i løbet af godt to måneder i efteråret.

Ved den første af koncerterne, lørdag den 22. august kl. 15, spiller Per Lauge Fischer og violinist Christian Ellegaard Beethovens tre sonater for violin og klaver, opus 12.

Der er gratis adgang til koncerten.