Fischer forlænger kontrakten

Jonathan Fischer var en sikker sidste skanse for AB i sidste sæson. Foto: Kaj Bonne.

18-årig førstemålmand skriver ny kontrakt med AB Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

AB-træner Patrick Birch Braune er ved at få trup-kabalen til at gå op, til sæsonstart i 2. division mod Hillerød 29. august. Tidligere på sommeren sagde holdet farvel til de rutinerede kræfter, Nichlas Rohde og Seejou King, som blev erstattet af to U19-spillere – Lukas Koch og Alessio Alicino.

I sidste uge kunne klubben så melde ud at man havde forlænget med et par sikre hænder, nemlig det 18-årige målmandsfænomen, Jonathan Fischer, der ud over at være førstevalg mellem stængerne for uglerne i sidste sæson, også spillede to kampe på U19-landsholdet.

Jonathan Fischer har nu kontrakt med AB i to år frem.

– Vi er rigtig glad for Fischer, som er en rigtig dygtig målmand, som rundede 20 kampe inden han var 18. Man kan ikke spå om fremtiden, men jeg tror ikke at der er nogen top på ham. Han kan sagtens komme på landsholdet eller spille Champions League, hvis han får lov til at spille og udvikle sig, fortæller AB-træner Patrick Birch Braune.

Der har været interesse for, men ingen bud på, Jonathan Fischer. Men hvis der kommer det rigtige bud, for både Fischer og AB, bliver han skudt afsted, tilføjer Braune.