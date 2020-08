Forebyg rygproblemer – eller forsøg at komme dem til livs

SPONSORERET INDHOLD: Mange danskere døjer med problemer i ryggen. Det kan være kroniske smerter, store spændinger eller gamle skader fra arbejde eller sport. Det bedste er at naturligvis at forebygge problemerne. De kan nemlig være svære at komme af med igen, når de først opstår. Dog er det ikke for sent, hvis du allerede er ramt. Læs med for en række gode råd til at passe godt på din ryg.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vigtigt med et godt underlag at sove på

En af de mest basale ting at starte ud med, når man snakker om rygproblemer, er at sørge for et stabilt og støttende underlag, når man sover. Din madras er altså en helt essentiel faktor, hvis du gerne vil passe godt på din ryg. Der findes tonsvis af forskellige typer madrasser, som er bløde, hårde, fjedrede og skabt af forskellige materialer. Lav god research og få kyndig vejledning, så du kan undgå rygproblemer ved at investere i en god madras.

Hold din ryg stærk og smidig

Jo stærkere din ryg er, jo mere kan den holde til. Derfor bør man træne rygmusklerne jævnligt. Sørg for at opbygge en symmetrisk rygmuskulatur, så du ikke ender med at skubbe til rygsøjlen og gøre den skæv – det vil sige, ryggen skal være nogenlunde lige stærk på begge sider. Det er en god idé at lade sig vejlede hos en personlig træner, fysioterapeut eller lignende. På den måde sikrer du, at du ikke træner din ryg forkert eller overbelaster den.

Det kan også være en fordel at strække ryggen godt ud. Der findes utallige øvelser, du kan lave hjemme i stuen, som er med til at gøre din ryg mere smidig. Måske kan du prøve kræfter med yoga, som både strækker og styrker musklerne i hele kroppen. Hvis du ikke har tid eller lyst til at følge et yogahold, finder du nemt gratis vejledninger til gode sessioner på internettet.

Oprethold en god siddepositur

Hvis du sidder meget ned – for eksempel arbejder på et kontor eller i et supermarked – er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du skal indstille højden borde og stole, så du ikke ødelægger din ryg ved at sidde stille. Det er også vigtigt, at indstille højden på din computerskærm, hvis du sidder foran sådan en. Så du undgår at bøje nakken og krumme ryggen. Det vigtigste er, at din holdning er rank, og at dine skuldre slapper af, når du sidder ved skrivebordet.

Hvis du allerede døjer med rygproblemer

Hvis du allerede er ramt at rygproblemer, er det vigtigt ikke at gøre ondt værre. Få hjælp til at behandle dine rygsmerter ved for eksempel at:

• Følge ovenstående anbefalinger så du ikke forværrer problemerne.

• Opsøge fysioterapeut eller kiropraktor, som kan hjælpe med noget, der sidder i klemme, spændinger eller skader fra arbejde og sport.

• Være forsigtig med at overbelaste ryggen – løft korrekt og bed om hjælp fra dem omkring dig, hvis der er noget, som er er for tungt eller ubehageligt for ryggen.