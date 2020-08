Forsamlingsforbuddet hæves ikke

Risikoen for smitte er for stor, siger myndighederne. Danmarks Idræts-forbund ærgrer sig

Af Peter Kenworthy

På baggrund af de stigende smittetal har regeringen besluttet, at forsamlingsforbuddet ikke bliver hævet yderligere lige nu, kunne Sundheds- og Ældreministeriet fortælle i sidste uge.

– Det er Statens Serum Instituts vurdering, at enhver øgning i grænsen for forsamlinger vil medføre øget risiko for smitte, og desuden vil udfordre kontaktsporingsarbejde, såfremt der konstateres smitte i forsamlingen, fortalte ministeriet i en pressemeddelelse.

I Danmarks Idrætsforbund er man rigtig ærgerlig over beslutningen, som man respekterer men mener rammer klubber og foreninger på pengepungen.

– For mange foreninger udgør indtægterne fra de større arrangementer en stor del af driften og har dermed betydning for livet i lokalområdet. Og pt. er der ikke kompensationsmuligheder for tabte indtægter fra de større arrangementer. Også flere ligaklubber … kan blive truet på deres eksistens, fortalte administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen.