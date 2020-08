Fremryk minimumsnormeringerne

Lige om lidt skal vi i Gladsaxe forhandle budgettet for de næste fire år.

Serdal Benli, gruppeformand SF

Lige om lidt skal vi i Gladsaxe forhandle budgettet for de næste fire år. SF er igen klar til at tage ansvar for Gladsaxes udvikling og økonomi. Vi går til forhandlingerne med et ønske om et socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt budget.

I år vil en af vores prioriteter være at vi i Gladsaxe beslutter at fremrykke minimumsnormeringer i dagtilbud. Det er selvfølgelig glædeligt at regeringen sidste år sammen med støttepartierne indgik en aftale om sikre lovbundne minimumsnormeringer fra 2025. Men hvorfor vente så længe? For alle kan se, at hverdagen for børn og pædagoger er voldsomt presset i vuggestuer og børnehaver. I sidste ende går det ud over børnenes trivsel og udvikling.

SF i Gladsaxe ser derfor ingen grund til at vente til år 2025 med den fulde indfasning. Fx har Coronakrisen også gjort det tydeligt, at børn trives i mindre grupper med flere voksne. Lad os derfor nu fremrykke minimumsnormeringerne og sikre gode forhold for vores børn og medarbejdere og få Gladsaxe i førertrøjen.