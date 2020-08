Gademusik bag højhusene

Frederik Konradsen gav den gas ved ”den runde”. Foto: Kaj Bonne.

Gadesangeren Frederik Konradsen gav charmerende coverversioner i Høje Gladsaxe i sidste uge

Af Peter Kenworthy

Der var sol og fællessang på programmet i Høje Gladsaxe i sidste uge.

Blandt andet spillede Frederik Konradsen Louis Armstrongs ”What a wonderful world”, mens solen skinnede på publikum ved ”den runde” bag Høje Gladsaxes højhuse.

Der var også tid til blandt andet ”Cheek to cheek”, som Konradsen med et glimt i øjet kaldte ”den forbudte dans” under coronaen, John Mogensens ”Så længe jeg lever” og Gasolins ”Kvinde min”.

Der var desuden rent og pænt til Vores HG-arrangementet, for 35 HG-børn i alle aldre havde samlet skrald i løbet af mandagen, i fem store affaldsposer.