Gode sommeroplevelser

Det så halsbrækkende ud, når der blev Dirt Jumpet, men ud over hudafskrabninger gik det fint. Foto: Kaj Bonne.

Sommerferieaktiviteterne i Gladsaxe sluttede blandt andet af med street-dans, basket, softball og Dirt Jump

Af Peter Kenworthy

Seks uger med sommerferieaktiviteter blev rundet af i sidste uge med en række events for børn i alle aldre. Der var street-stemning på Gladsaxes idrætsanlæg, i skyggen af Høje Gladsaxe og Gladsaxe Stadion, onsdag.

Her kunne børn og unge blandt andet prøve løbehjuls- og hip hop-dansetalentet af, spille streetfodbold og basketball, eller få spraymalet navn eller noget street-cool på en t-shirt. På den anden side af Isbanevej var der summer camp, hvor man kunne spille softball.

Torsdag aften var der Dirt Jump ved friluftsbadet bag Gladsaxe Svømmehal, hvor mountainbikene fløj rundt i luften på GladDirt-banen.

– Vores primære fokus var at give nybegynderne en god oplevelse, og det fik de. Vi har kørt det her hele sommeren, og man har nærmest skulle vride cyklerne fra børnene når vi var færdige, fortæller Dirt Jump-instruktør Magnus Hjorth.

Meningen med sommeraktiviteterne har været at give rigtig gode oplevelser i løbet af sommerferien, og at børnene får åbnet øjnene op for, hvad deres lokalområde virkelig kan, og at der er rigtig mange der gerne vil dem, fortalte idrætsentreprenør i Gladsaxe Kommune, Amalie Malte Larsen.

– Der har været virkelig mange positive episoder. Men jeg har især været overrasket over hvor taknemmelige folk har været over, at der er så mange tilbud der er til dem, og hvor mange foreninger der har været med og er kommet ud med træneren, tilføjer hun.