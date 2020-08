Hejste regnbueflaget

Foto: Peter Kenworthy.

Borgmesteren sørgede for at regnbueflaget røg til tops på rådhuset i forbindelse med Pride-ugen

Af Peter Kenworthy

Regnbueflaget blev hejst på Gladsaxe Rådhus i forbindelse med Copenhagen Pride Week, der i år blandt andet blev fejret gennem tv-show, videohilsner og en digital parade på grund af corona.

– Mange steder i Danmark markerer man i dag, med regnbueflaget, tolerance og at der skal være plads til alle. Det er jeg rigtig glad for at vi også kan være med til her på Gladsaxe Rådhus. Det er med til at sætte noget dialog i gang, for der er stadig nogen der ikke accepterer alle mennesker som de er, fortalte borgmester Trine Græse (A), efter at have hejst de to regnbueflag.

Efter et forslag fra SF’s byrådsgruppe i 2018, blev regnbueflaget første gang hejst foran Gladsaxe Rådhus i forbindelse med Copenhagen Pride Week sidste år.

Tilpasser sig for at undgå chikane

Ifølge en ny undersøgelse fra juli, udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen under ligestillingsminister Mogens Jensen, tilpasser en stor del af danske lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner deres udseende eller ageren i det offentlige rum for at undgå chikane.

Over en fjerdedel af LGBT-personer føler sig ensomme – 5-6 gange flere end i befolkningen generelt – mens lidt over halvdelen af LGBT-personer oplever at der generelt er et positivt syn på deres LGBT-identitet i Danmark, ifølge rapporten. Graden af åbenhed blandt LGBT-personer er generelt lavere på arbejdspladser og på uddannelsessteder end over for familiemedlemmer og venner/bekendte.

Accepten af LGBT-personer er desuden skarpt opdelt på verdensplan, ifølge den amerikanske tænketank, Pew Research Center. Eksempelvis mener 94 procent af svenskerne, at homoseksualitet bør været accepteret i samfundet, mens tallet er 72 i USA, 47 i Polen, 25 i Tyrkiet og 7 i Nigeria. Tendensen er dog stigende mange steder, hvor især de unge, kvinder, ikke-religiøse og de veluddannede, ifølge Pew Research Center, er positivt indstillet overfor homoseksuelle.

Man risikerer dødsstraf som praktiserende homoseksuel i 11 lande og lange fængselsstraffe i over 50 andre.

FAKTA

I 1866 afskaffedes dødsstraf for homoseksualitet i Danmark, i 1933 blev homoseksualitet afkriminaliseret og i 1981 blev homoseksualitet fjernet fra listen over psykiske sygdomme. I 1989 gjorde Danmark, som det første land i verden, det lovligt for homoseksuelle at gifte sig.

Farverne i regnbueflaget er et symbol for diversiteten i LGBTI-samfundet (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle, interkønnede), og bruges som et symbol for stoltheden ved egen seksualitet ved pride-arrangementer. Flaget blev designet til en pride i San Francisco i 1978 af en amerikansk aktivist.