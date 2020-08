Hjertet bestemmer

Simon Sikker Mikkelsens far, Meny-købmand Per Mikkelsen (tv), var med da sønnen åbnede butikken 1. juli. Foto: Peter Kenworthy.

Følelser og gensidig tilfredshed er i højsædet hos Søborg Hovedgades nye Estate-ejendomsmægler

Af Peter Kenworthy

Hvis udseendet eller talemåden hos den nye Estate-ejendomsmægler på Søborg Hovedgade, 26-årige Simon Sikker Mikkelsen, virker bekendt, er det fordi han er søn af Meny-købmanden længere oppe ad hovedgaden, Per Mikkelsen.

Her arbejde Simon allerede som 11-årig i købmandsbutikken, dengang butikken hed Super Best. Alligevel var det et tilfælde at han kom til at overtage Estate forretningen i Søborg, fortæller han, selvom han længe gerne ville åbne i Søborg, men har ventet på den rigtige mulighed. Indtil januar arbejdede han som butikschef for Home Amager – Kastrupvej, og rundede af med at være den mest sælgende ejendomsmægler på Amager.

– Men Estate har haft fat i mig siden februar 2019. Dengang tilbød de mig at overtage et andet kontor, men jeg har ventet på det helt rigtige, og her kom muligheden så i Søborg og jeg er enormt begejstret for at stå med min egen butik her i dag. Jeg er vild med de mange muligheder der er i området med handelsgade, natur, villakvarterer og ikke mindst den udvikling byen er midt i, med udvikling af nye boligområder, Letbane med mere, fortæller Simon Sikker Mikkelsen.

Han tilføjer at kunderne kan forvente, at han altid følger sagen til dørs, og at en god handel først er god for ham, når alle er tilfredse.

– Der skal være orden og styr på tingene, det er en meget seriøs situation at stå i og derfor skal det også være et seriøst stykke arbejde. Jeg driller ofte min far med at det er jo ikke bare ligesom at sælge mælk i supermarkedet. I en bolighandel er der mange følelser indblandet og det er ikke altid den rationelle beslutning der vinder, men hjertet der får lov at bestemme – hvilket jeg tror på kan være sundt, pointerer Simon Sikker Mikkelsen.