Husk mundbind i bus og tog

Myndighederne anbefaler nu at man har mundbind med i tasken, som man kan bruge hvis der er trængsel

Af Peter Kenworthy

– Sundhedsstyrelsen udvider sine anbefalinger om brug af mundbind i særlige situationer, og peger nu på, at man med fordel kan bruge et mundbind, hvis man bevæger sig ud i den kollektive trafik, på tidspunkter, hvor det kan være svært at holde afstand til andre passagerer, fortalte Sundhedsstyrelsen fredag.

Mundbind erstatter dog ikke de eksisterende anbefalinger, men skal betragtes som et supplement.

Busselskabet Movia fortæller at man fortsat vil have personale til stede ved store skiftesteder med håndsprit, badges og vejledning til passagerne.