Hvad med støjen fra letbanen?

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

Borgerne i Gladsaxe langs Buddingevej og Ring 3 kan se frem til støj på mere end 70 dB ud fra deres bolig når den kommende letbane kommer kørende forbi deres hus de næste 40 år.

Alt imens et flertal i Gladsaxe Byråd har travlt med, at kræve at Folketinget skal sætte en stopper for støjen fra motorvejene igangsætter man selv et projekt, som vil støje meget og generer tusindvis af Gladsaxeborgere.

Siemens officielle tal viser at et letbanetog larmer 76 dB i fart. Det er højere end den støj mange må leve med fra motorvejene.

Det kan undre, at et flertal i Byrådet kan ”brokke” sig over støj fra statslige motorveje når støj fra den kommunale letbane ikke er noget problem. Udover støj giver letbanen også store vibrationer i undergrunden, som kan give sætningsskader.

Det flertal i Gladsaxe Byråd, som har vedtaget letbanen bør afsætte de nødvendige millioner til støjafskærmning lang letbanens rute i Gladsaxe så generne bliver mindst mulige for borgerne samt mindske vibrationer fra letbanen.

På strækningen ved DTU har man investerede millioner i at mindske vibrationerne fra letbanen. Det kunne man også gøre i Gladsaxe på hele eller dele af strækningen.

Letbanen er i forvejen en dårlig investering, som ikke hænger sammen så hvorfor ikke bruge penge på at mindske støjen og vibrationerne fra letbanen. Det vil komme borgerne til gavn mere end letbanen.