Ingen kommunal hjælp til flygtningebørn i Moria

Byrådet vedtog i stedet forslag om at flygtningebørn er Folketingets ansvar

Af Peter Kenworthy

Til det første byrådsmøde der forgik i byrådssalen siden foråret, havde Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstre onsdag stillet et forslag om at Gladsaxe skal henvende sig til udlændinge- og integrationsministeren og tilbyde at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland.

Michael Dorph Jensen (Ø) pointerede at især Moria-lejren er ”et forfærdeligt sted” med ”grumme forhold”, hvor der bor cirka 4.000 børn under 12 år. Serdal Benli (F) mente at det handlede om at sende et politisk signal til Christiansborg.

Og Christina Rittig Falkberg (B) sagde at Gladsaxe er en verdensmålskommune, og at kommunen dermed havde lovet at tage ansvar for en velstyret migrationspolitik, i henhold til verdensmål 10.

– Men et er ord, noget andet er handling, sagde hun.

Martin Skou Heidemann (V) mente derimod at Gladsaxe tager et ansvar samt de flygtninge kommunen skal, og at ”bommen går ned på et tidspunkt”. Kristian Niebuhr (O) fortalte at han var rigtig tilfreds med, at der var blevet sat en national stopklods i flygtningestrømmen mod Danmark, og at kampen om flygtninge burde udkæmpes på Christiansborg.

Og borgmester Trine Græse (A) sagde at hun ikke kunne imødekomme forslaget, men at Socialdemokratiet, Konservative og Venstre havde fremsat et ændringsforslag, hvori man ”anerkender at spørgsmålet om Danmarks modtagelse af flygtningebørn alene er regeringens og Folketingets ansvarsområde”.

Der blev dermed ikke stemt om Enhedslisten, SF og Det Radikale Venstres forslag, og Socialdemokratiet, Konservatives og Venstres forslag blev vedtaget, selvom Enhedslisten, SF og De Radikale stemte imod, og Dansk Folkeparti og Lokallisten Gladsaxe undlod.