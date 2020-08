Kom igennem sorgen ved at miste nogen

SPONSORERET INDHOLD: Noget af det sværeste i verden er at miste nogen, der står en nært. Det skaber et stort tomrum, som kun tiden kan udfylde. Alligevel er det noget, alle kommer til at opleve på et tidspunkt, fordi livet jo går sin gang. Derfor kan det for nogen være en beroligende faktor at have styr på, hvad der er af muligheder, og hvad man egentlig skal forholde sig til, når uheldet er ude.

Af SPONSORERET INDHOLD

Allier dig med nogle andre

Det kan være overvældende at stå alene med et stort tab. Kig derfor op i sådan en situation. Hvem er både tæt på dig selv og afdøde? Disse mennesker står i samme situation som dig. Ræk derfor en hånd ud til hinanden og stå sammen. Byrden bliver lettere, hvis den bæres af flere.

Det kan også være en god idé at forenes om planlægning af en begravelse og reception efterfølgende. Måske har du eller en af de andre en særlig idé, som kan gøre den triste dag lidt ekstra speciel for familie og venner. Det kan også være, I har nået at snakke med afdøde om en ceremoni, fordi der har været en periode med sygdom.

Sørg også for at alliere jer med en god bedemand. Det skal gerne være en, som lytter og sætter jeres behov først. Det er helt okay at mødes med flere bedemænd, før I tager en beslutning. Er du fra Ringsted eller omegn, er der hjælp at hente hos bedemand ringsted.

Giv dig selv tid og plads til at føle sorgen

Man kan desværre ikke selv bestemme, hvornår og hvorfor man føler en bestemt følelse. Det kan altså ikke rigtigt lade sig gøre at lægge låg på de følelser, man har. Måske kan det lade sig gøre at udskyde dem til senere, men de vil altid komme boblende frem igen. Derfor er det vigtigt, at man giver sig selv plads til at mærke sorgen, når man mister. Man er nødt til at acceptere at blive ked af det.

Det er kun tiden, som for alvor kan få en følelse til at fylde mindre i din krop. Alligevel kan du med fordel gøre ventetiden mere komfortabel for dig selv. Kun du selv ved, hvordan du reagerer og har det, og hvad der hjælper, når sorgen rammer dig. Her er nogle ting, som måske kan få dagene til at se lidt lysere ud:

• Husk at mindes afdøde – snak med vedkommendes venner og familie. Hiv et billedalbum frem og tænk tilbage på de gode stunder. Så du kommer at sætte pris på det, I har haft, fremfor det I ikke kan nå længere.

• Tag den tid, du har brug for – måske kræver det en ekstra sygedag eller en aflysning en gang i mellem. Men hvis du har brug for at være sammen med dig selv om at hele igen, så er det helt okay.

• Sørg for at spise varieret, få frisk luft og motion – det hjælper hjernen til at bearbejde tabet bedre.