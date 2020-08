Kulsort letbane

I Gladsaxe Bladet 5. august kunne man læse en artikel om støjen fra den kommende letbane.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

I Gladsaxe Bladet 5. august kunne man læse en artikel om støjen fra den kommende letbane.

Den kulsorte sandhed om letbanen er, at den på alle måder er et miljømæssigt dårligt valg, når man sammenligner letbanen med en moderne el BRT (hurtigbus)busløsning.

De Siemens Avenio toge, som Hovedstadens Letbane har købt, støjer 76 dB, når de kører. Det skal sammenlignes med de elbusser, som Movia har sat i drift. Der er støjniveauet 62 dB. HL sporvogne larmer 4 gange mere end elbusser.

Støjniveauet fra letbanen vil kunne sammenlignes med den høje støj, som kommer fra motorvejene og som mange borgere er plaget af.

Det kan undre, at høj støj fra motorvejene er et problem for mange politikere, når det ikke er det, når det kommer fra en sporvogn. Høj støj, er høj støj uanset kilde.

Siemens Avenio togene er også en miljøsynder på hjul, når man sammenligner sporvognenes energiforbrug. Hovedstadens Letbane har budgetteret med et energiforbrug på ca. 10 kWh pr. kørt km. En elbus bruger kun 2 kWh. En BRT bus vil uden problemer kunne klare de 19 millioner passagerer, som Hovedstadens Letbane siger, vil køre med letbanen. Og den vil tilmed være bedre for miljøet.

Et flertal i Gladsaxe Byråd skylder borgerne i Gladsaxe en god forklaring på, hvorfor de vil bruge mere end 9 milliarder kr. – når alle omkostninger medregnes – på noget som støjer og forurener mere end en moderne elbus.