Langt arbejdsliv

Danskerne arbejder længere end de fleste andre europæere

Af Peter Kenworthy

Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet, så den i år ligger på 66 år for dem der er født i 1954, mens dem der er født efter 1996 ikke skal regne med at gå på pension før de er 74,5 år.

Og danskerne har nu nogle af de længste arbejdsliv i EU – kun overgået af hollænderne og svenskerne. Tal fra EU’s statistiske kontor, Eurostat, viser nemlig at mens en dansker i gennemsnit arbejder i 40 år, slipper italienerne for eksempel med 32 år på arbejdsmarkedet. EU-gennemsnittet ligger på 35,9 år.

Hver fjerde danske føler sig nedslidt, viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget blandt 1.500 danskere på vegne af konsulenthuset Ballisager.