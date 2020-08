Lidt flere faglærte

Mål om flere faglærte indfriet i hver tredje kommune – Gladsaxe er langt fra målet

Af Peter Kenworthy

– Tilbage i 2014 besluttede landets politikere, at det skulle være et mål, at 25 procent af afgangseleverne fra grundskolen valgte en erhvervsuddannelse i 2020.

Cirka 20 procent af afgangseleverne har i år søgt imod erhvervsuddannelserne. Det er på niveau med sidste år og langt fra den politiske målsætning på 25 procent, skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Andelen der vælger en erhvervsuddannelse, eller EUD, i Gladsaxe var i år 12,9 procent – en lille stigning fra 2017, hvor tallet var 12,8 procent, kan man læse i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det er Gladsaxes nabokommune, Gentofte, der har færrest der tager en EUD med 3 procent, mens Langeland topper listen med 35 procent. Tallet på landsplan er steget fra 18,5 procent til 19,9 procent.