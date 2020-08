Lidt flere SOSU’er

Samtidig stiger antallet af ældre

Af Peter Kenworthy

Siden 2009 er antallet af ældre over 75 steget med en tredjedel. Alligevel er antallet af social- og sundhedsmedarbejdere faldende i mange kommuner.

I Gladsaxe Kommune er der kommet 188 flere ældre over 75 år til siden 2009, mens der samtidig er kommet 1 procent flere social- og sundhedsmedarbejdere, viser tal fra Danmarks Statistik og FOA.

Det bliver samtidig svært at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere i fremtiden. Ifølge en analyse lavet af FOA sidste år, ligger Gladsaxe i mellemgruppen, i forhold til hvor det er sværest at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere.