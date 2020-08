Mad på skemaet

Ernæring, madspild og mad uden kød på skoleskemaet på tre Gladsaxe-skoler

Af Redaktionen, redigeret

Elever på Gladsaxe Skole, Søborg Skole og Vadgård Skole har ernæring, madspild og mad uden kød på skoleskemaet efter sommerferien. Det sker efter Spar Nord Fonden, i samarbejde med Danmarks Lærerforening, i starten af 2020 gennemførte et pilotprojekt, hvor 35 folkeskoleklasser over et otte-ugers forløb terpede og spiste sig gennem madkundskab.

Det nye undervisningsmateriale består af både lærermateriale samt opskriftsbog og teoribog i farver og hardback til samtlige elever. Materialet er udarbejdet i samarbejde med forfatter og lektor i madkundskab, Helle Brønnum Carlsen.

1100 folkeskoler i hele landet har modtaget tilbud om klassesæt af teori- og kogebøger. På Sjælland har 220 skoler på nuværende tidspunkt benyttet sig af tilbuddet.