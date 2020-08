Markerede årsdag for atombomber OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Kaj Bonne.

Kvinder for Fred plantede igen i år en rose på Gladsaxe Kirkegård, for at markere årsdagen for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki, der dræbte hundredetusindevis af mennesker, og opfordre til et forbud mod atomvåben. Det har man gjort hvert år siden 1981. Rosen blev plantet på det område der er reserveret til massegrav for krigsofre.

Af Mette Clausen