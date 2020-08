Masser af muligheder

Gladsaxes børn har haft rig mulighed for at komme ud og røre sig og have det sjovt i sommerferien hos kommunens foreninger og institutioner. Blandt andet hos Gladsaxe Kano og Kajakklub. Foto: Peter Kenworthy.

Igen i år har der været et utal af muligheder for at være aktiv i sommerferie-Gladsaxe for børn og unge

Af Peter Kenworthy