Mand skuddræbt på Gyngemose Parkvej

Foto: Peter Kenworthy

Politiet er massivt til stede

Af Peter Kenworthy

Politiet spærrede af tidligere på aftenen på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj.

Ifølge flere beboere, som Gladsaxe Bladet har talt med, har der både været hundepatrulje og en ambulance til stede.

I et kort tweet skrev Københavns Vestegns Politi i første omgang at de ”undersøger en hændelse i Søborg, hvor vi er massivt til stede”. Politiet på stedet ville ikke udtale sig om hvad der var sket.

Mange af beboerne stod ude på altanerne og kiggede, og mange andre stod i små grupper og talte.

– Der er tale om at der er en der er blevet skudt, fortalte en beboer der bor i en lejlighed, lige i nærheden af hvor politiet havde spærret af, til Gladsaxe Bladet. Men dette ville vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi i første omgang hverken be- eller afkræfte.

Klokken 21.20 fortalte Københavns Vestegns Politi, per telefon, så til Gladsaxe Bladet at en mand lidt over klokken 19 var blevet ramt af skud og afgået ved døden.

Københavns Vestegns Politi tilføjede kort tid efter på twitter, at man fortsat arbejdede på sagen, og i de kommende timer ville være talstærkt til stede på Gyngemose Parkvej med undersøgelser.

“Vi har ikke flere kommentarer, så længe undersøgelserne står på”, tilføjede politiet.